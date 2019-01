SGP-wethouder Tanis weg uit Sliedrecht

Wethouder Hans Tanis (SGP/ChristenUnie) vertrekt als wethouder in Sliedrecht. Hij is voorgedragen als wethouder namens de SGP in de nieuwe gemeente Altena in Noord-Brabant.

Hans Tanis is 57 en begon in 2008 als wethouder in de gemeente Sliedrecht. Hij had de portefeuilles Economische Zaken en Financiën. Ook was hij regiobestuurder Wonen en Bereikbaarheid in de Drechtsteden en loco-burgemeester van Sliedrecht.

Hoewel Hans Tanis veel zin heeft in zijn nieuwe baan, zegt hij Sliedrecht met weemoed achter zich te laten. "De keuze voor de overstap naar Altena was geen gemakkelijke. We hebben echt een goede start gemaakt met het college, er staan mooie dingen op stapel, en we werken samen in een fijne sfeer!"

Burgemeester Bram van Hemmen feliciteert Hans Tanis met zijn nieuwe klus. "Tegelijkertijd zal hij in Sliedrecht zeker gemist worden. Met zijn vertrek eindigt een tijdperk. We verliezen een capabele wethouder die van grote betekenis is geweest voor het dorp."

Het is nog niet bekend wie Hans Tanis opvolgt als wethouder in Sliedrecht. Voorlopig worden zijn taken verdeeld over het college van burgemeester en wethouders.