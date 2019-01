Tientallen fietsers onderuit tijdens spekgladde ochtendspits

Niet eerder deze winter was het zo glad als vrijdagochtend. In de regio Rijnmond gingen tientallen fietsers zo hard onderuit dat er een ambulance aan te pas moest komen, meldt de veiligheidsregio.

Door regen en natte sneeuw lag er op sommige weggedeeltes een dun ijslaagje. Vooral op de Erasmusbrug ging het vaak fout. Daarom vroeg de brandweer de gemeente om daar het wegdek extra te strooien.

Snelwegen

Volgens Rijkswaterstaat stonden er op de snelwegen in Nederland meer files dan op een normale vrijdag. In onze regio viel de overlast op de snelwegen mee. In Zuid-Holland liepen de temperaturen al snel op tot boven het vriespunt. Daarom hoefde er hier ook minder zout gestrooid te worden.

De grootste problemen op de weg deden zich net buiten onze regio voor op de A12 richting Utrecht. Daar werden enkele rijstroken afgesloten door ijsvorming en dat leverde voor het verkeer een vertraging op van meer dan een half uur.

Code geel

Het KNMI trok vrijdag om 12:00 uur code geel in voor de regio Zuid-Holland. Voor de avondspits wordt geen extreme gladheid meer verwacht.

De werkweek begint volgende week met lichte vorst en sneeuwval. Dat kan opnieuw problemen opleveren voor het verkeer.