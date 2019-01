Aardappelboer verslaat kanker en heropent zijn winkel

Arie Bakker runde 48 jaar lang een Het Aardappelpakhuis in Rotterdam-Noord. Maar het noodlot sloeg toe: Bakker (68) kreeg een tumor in zijn wang en kon niet meer werken.

Bakker moest het gevecht aan met de ziekte. Dat had een goede afloop. Inmiddels is hij hersteld. Het bloed blijkt nu te kruipen waar het niet gaan kan: Bakker is op een andere plek in dezelfde buurt gewoon een nieuwe winkel begonnen aan de Zaagmolenstraat.

Een prachtige nieuwe plek, vindt Bakker, die helemaal is opgeleefd. Al te lang stilstaan bij wat hem is overkomen wil hij liever niet. "Ik ben blij dat ik weer aan de slag kan."

"Het stamt inderdaad uit de vorige eeuw, zo'n aardappelpakhuis", gaat de aardappelboer door als hij door zijn nieuwe zaak wandelt.

"Ik verkoop hier bijvoorbeeld de Rode Pipo, een min of meer biologische aardappel. Of de Eigenheimer. Die is puur Rotterdams, omdat die door Rotterdammers wordt gegeten. In Brabant zeggen ze: zal wel."

"Er wordt tegenwoordig natuurlijk veel gevarieerder gegeten'', vervolgt Bakker. "Daarom komen mensen nu echt vragen naar specifieke aardappels. En ze komen overal vandaan: Hillegersberg, Bergschenhoek. De hele regio weet ons te vinden."