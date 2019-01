Brrrr... het is koud bij Chris Natuurlijk

Het is zaterdagochtend weer tijd voor Chris Vemer met Chris Natuurljk. Deze week met de volgende onderwerpen:

Bevers

Bevers gaan niet in winterslaap, maar wat doen bevers dan als het écht koud is en het water dichtvriest? Chris Natuurlijk gaat op pad door de Biesbosch met boswachter Thomas van der Es. De winter is de beste tijd om beversporen te zoeken.

Vogels

Vogels hebben het zwaar in de kou. Ze verbranden veel vet om warm te blijven. Chris geeft tips om tuinvogels de winter door te helpen.

Over vogels gesproken. Kunsthistorica Hanneke de Man is gek van vogels, maar op een heel andere manier dan CoBrA-kunstenaar Corneille. Zaterdag geeft ze een lezing in het Stedelijk Museum in Schiedam.

Verder blikt festivaldirecteur Bero Beyer vooruit op het International Film Festival Rotterdam dat bijna weer begint.