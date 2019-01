Oostvoorne wil af van vuurwerkproeven bij A15

Horendol worden ze ervan. De inwoners van Oostvoorne zijn de dagenlange vuurwerktesten op de Schietbaan langs de A15 meer dan zat. De gemeente Westvoorne stuurt aan op een verbod en voert gesprekken met de inspectie, DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam.

De vuurwerktesten worden uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving & Transport. Er is een vergunning voor 25 testdagen per jaar.

In 2018 kwamen er uit de omgeving meer dan honderd klachten binnen bij de DCMR over de knallen. Uit metingen bleek dat het geluid veel harder was dan is toegestaan. Dat komt omdat consumentenvuurwerk de laatste jaren steeds zwaarder is.

Wethouder Lies van der Pol van de gemeente Westvoorne, waar Oostvoorne onder valt, verwacht dat de vuurwerktesten uiterlijk 2020 tot het verleden behoren. In datzelfde jaar loopt het huidige huurcontract van de Inspectie af.