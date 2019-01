Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gevalletje handrem vergeten in Oud-Beijerland Foto: politie Hoeksche Waard

Een auto is vrijdag te water geraakt aan de Poortlaan in Oud-Beijerland. Er is niemand gewond geraakt.

Volgens de politie is de auto in het water geëindigd, omdat de eigenaar vergeten was de handrem aan te trekken. Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water gevist en afgevoerd.