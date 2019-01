Deel dit artikel:













Fans Sparta jammeren om vertrek 'jongen van de club'

Het plotselinge vertrek van speler Thomas Verhaar is veel Sparta-fans niet in de koude kleren gaan zitten. "We lopen allemaal te sippen", zegt Ad Borstlap, bestuurslid van de supportersvereniging. "Mensen lijken wel in shock. Thomas is een Spangenaar."

De fans nemen vrijdag tijdens de rust afscheid van Verhaar, die per direct naar Ajax Cape Town in Zuid-Afrika vertrekt. Dat werd donderdag bekend. Voor veel fans komt dat als een donderslag bij heldere hemel. "Ik wil niet al te dramatisch doen, voetballers komen en gaan tegenwoordig , maar de laatste wiens vertrek zoveel emotie op riep was Michel Breuer. Dat zagen we aankomen, dit niet. Iedere Spartaan heeft er moeite mee. Het aantal reacties is overweldigend." Verhaar kwam al langere tijd niet meer aan spelen toe. Trainer Henk Fraser kiest voor andere opties. "Jammer is een understatement", vindt Borstlap. "Thomas is sociaal betrokken, een intelligente jongen met een eigen mening. Al die dingen maakten dat hij bij Sparta paste. Eigenwijze mensen passen bij een eigenwijze club. Sparta is cult, Verhaar anders dan anderen, zo kwam het samen. De liefde tussen Verhaar en de club was vanaf het begin aanwezig." Toch is het onvermijdelijk dat hij gaat. "Dat heeft alles te maken met de speelwijze van Fraser. Als Sparta wat meer aanvallend had gespeeld was het vast anders gelopen. Ik had het zo mooi gevonden om te promoveren met Verhaar erbij. Het loopt allemaal anders. Ik hoop dat hij vrijdagavond een daverend afscheid krijgt."