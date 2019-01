Feyenoord-keeper Justin Bijlow: 'Nog genoeg om voor te spelen'

Feyenoord hervat de competitie zaterdag met een lastige uitwedstrijd bij PEC Zwolle. De Rotterdammers staan derde, met weinig uitzicht op meer. "Maar is er nog genoeg om voor te spelen", zegt keeper Justin Bijlow.

"Wij moeten onze wedstrijden blijven winnen en zo hoog mogelijk eindigen. En we zitten in de beker, willen we ook gewoon winnen. Een belangrijke prijs en de kortste weg naar Europa."

Vraag is wie komend seizoen op de bank zit bij Feyenoord als eindverantwoordelijke. Giovanni van Bronckhorst gaat pas in februari in gesprek met de clubleiding. "Het belangrijkste is wat de trainer zelf wil en de club. Ik heb een kans van hem gekregen, ik heb niets te klagen. Ben blij dat hij mij die kans heeft gegeven."