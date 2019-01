Verdonk: 'Als Haps fit is ga ik er vanuit dat hij speelt'

Calvin Verdonk komt zaterdag met Feyenoord op voor hem bekend terrein. In het seizoen 2016/2017 speelde de linksback bij PEC Zwolle, de komende tegenstander van de Rotterdammers. "Leuk, om oude bekenden tegen te komen, maar verder is het niet heel speciaal."

Natuurlijk hoopt Verdonk op een basisplaats tegen zijn oude club. Dat is elke week weer afwachten. Het is stuivertje wisselen tussen hem en Tyrell Malacia. "Ik begrijp dat wel", zegt Verdonk. "Als je een opbouwer nodig hebt kom ik beter tot mijn recht, als je een loper nodig hebt Tyrell."

En dan is ook Ridgeciano Haps nog op de weg terug na lang blessureleed. "Een hele goede speler, waar Tyrell en ik veel van kunnen leren. Hij is meer ervaren en verder, maar wij moeten ons best blijven doen. Ik hoop dat we onze minuten blijven maken. Als Haps fit is ga ik er wel vanuit dat hij speelt."