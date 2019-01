Man overleden vrouw Spijkenisse vrijgelaten

De partner van de 32-jarige vrouw die afgelopen zondag dood in een sloot bij haar woning aan de Jagerskreek werd gevonden, is vrijgelaten. De man blijft wel verdachte.

Wat er precies met de vrouw gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk. De politie houdt alle scenario's open, maar denkt dat ze verdronken is. Uit de sectie is geen zekere doodsoorzaak naar voren gekomen, daarom blijft de 34-jarige man verdachte.

De man belde zondagochtend de politie met het verhaal dat zijn vrouw niet meer naast hem lag toen hij wakker werd. Ook was ze nergens in huis. Agenten vonden later het lichaam van de vrouw in een sloot achter het huis.