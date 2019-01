Deel dit artikel:













Man beroofd van spelcomputer en sierraden in Rotterdam

In de Woelwijkstraat in het Oude Noorden in Rotterdam is een bewoner door twee mannen overvallen. Daarbij is gedreigd met een vuurwapen.

De twee belden rond 15.00 uur aan. Voor de deur stonden de twee overvallers, die zeiden dat ze een pakketje bij zich hadden. Daarna drongen ze het huis binnen. De bewoner werd gedwongen om op de grond te gaan liggen. Verder geweld is er niet gebruikt, zegt de politie. De twee overvallers gingen er vervolgens met twee spelcomputers, sieraden en wat geld vandoor. Er is nog niemand opgepakt. De twee overvallers zouden zijn weggerend in de richting van de Bergweg.