Rijnmond Staat Stil bij Jan Wagner

Herinneringen aan de oorlog blijven maar al te vaak in de kluis van het geheugen liggen. Totdat het deurtje opengaat en het verhaal er alsnog uitkomt.

Jan Wagner maakte naam als beeldend kunstenaar in het Rotterdamse. Wat niet veel mensen weten, is dat hij worstelde met een familiegeschiedenis. Een geschiedenis die is verweven met de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland, geleid door Anton Mussert.

De Rotterdammer zweeg er lang over maar treedt er nu mee naar buiten, in zijn boekje Puin en Vriendschap. Dat niet alleen over de oorlog gaat, maar ook een palet biedt van andere kunstenaars die hij kent een heeft gekend.

Jan Wagner heeft zo ongeveer de hele wederopbouw van Rotterdam meegemaakt. Toch legt hij in zijn werk de nadruk op vergankelijkheid. Wie de familiegeschiedenis van de kunstenaar heeft gehoord, zal begrijpen waarom die thematiek hem zo aantrekt.

Roland Vonk stapte op de fiets en reed naar Rotterdam-Kralingen voor een gesprek met Jan Wagner.