Fotograaf probeerde leven rapper Feis te redden: 'Hij praatte nog met me'

De politie heeft twee Rotterdamse fotografen in het zonnetje gezet die niet fotografeerden, maar te hulp schoten toen rapper Feis op nieuwjaarsnacht werd neergeschoten.

Fotografen Joey en Jeffrey van persbureau MediaTV maken normaal gesproken foto's van plaats delicten, maar op nieuwjaarsnacht werd opeens alles anders.Toen kwamen twee jonge fotografen terecht in een situatie die ze nooit hadden willen meemaken.

"We deden die oudejaarsnacht ons normale werk", vertelt Joey (20), die niet met zijn achternaam genoemd wil worden. "Naar aanleiding van een politiemelding over een ander voorval reden we naar Rotterdam-West. Opeens hoorden we schoten. Het leek niet op vuurwerk."



Op de grond

Op straat ontstond direct chaos. "Er werd een hoop geschreeuwd en geroepen. Normaal gesproken zouden we dan gaan fotograferen. Dit keer niet, want niemand deed iets aan de situatie. Terwijl er toch echt iemand op de grond lag."

Die persoon bleek rapper Feis te zijn. Maar dat wist fotograaf Joey op dat moment niet. "Ik had geen idee. De jongen die op straat lag had een schotwond. Het enige wat je dan kunt doen is druk op de wond zetten, dus dat deed ik.



De jongen bleek nog aanspreekbaar. Ik vroeg hem: wie ben je, wat is er gebeurd? Hij reageerde. Hij zei dat hij Faisal heette, maar op wat er gebeurd was kon hij geen duidelijk antwoord gegeven."

Feis was aanspreekbaar, maar dat verminderde snel. "Het werd minder. Gelukkig kwamen de hulpdiensten. Die wilden snel inpakken en wegwezen. Op het moment dat hij op de brancard was gelegd dacht ik: dit is foute boel."

Slechte film

Zijn collega Jeffrey hield zich ondertussen bezig met het weghouden van omstanders. "Het leek wel een slechte film. Veel mensen stonden er om heen te schreeuwen. Maar als je eerste hulp verleent wil je de ruimte hebben. Dat heeft mijn collega geweldig gedaan. We deden het echt samen.''

Pas een paar dagen later kreeg Joey van de politie te horen wie hij had geholpen. "Het werd wel gezegd, maar ik wist niet dat hij rapper was. Ik had geen idee. Ik hoop gewoon op gerechtigheid. Het idee dat ik misschien zijn laatste woorden heb gehoord is gek. Zo'n jongen heeft familie. Dit was niet het laatste wat hij gezegd had willen hebben."



Achteraf zou hij niets anders hebben gedaan. "Ik heb nergens spijt van." Toch dreunt de boel nog flink na. "We hebben geholpen, maar hem niet kunnen redden. Er is ons slachtofferhulp aangeboden, maar ik sta mentaal stevig in mijn schoenen. Ik heb het kunnen afsluiten en een plekje kunnen geven."

Moeilijk slapen

Het was vroeg in de ochtend toen Joey van de politie naar huis mocht. Eerst moest hij nog een verklaring afgeven. Wat was er gebeurd? Hij vertelde het aan de politie. Daarna mocht hij weg.

"Ik kon moeilijk slapen. Je gaat toch nadenken: wat is er gebeurd? Maar ik was ook heel erg moe. Ik was al achttien uur op tegen die tijd."



De politie is hen dankbaar voor de inzet. De agenten gaven vrijdag een taart aan fotografen Jeffrey en Joey, als dank voor hun hulp. "Dit had niet gehoeven", zegt Joey. "Ik ben naar het politiebureau gelokt en daar stonden allemaal vrienden en bekenden."

In tranen was hij niet. Ontroerd wel. "Dit hoort een beetje bij mijn werk. Alleen sta ik normaal van de zijkant foto's te maken en belandde ik er nu middenin. Dat is toch wel heel heftig geweest."