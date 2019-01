Deel dit artikel:













Veertien jaar geëist voor fatale schietpartij in slijterij Riederlaan

Justitie heeft veertien jaar cel geëist tegen twee mannen voor een fatale schietpartij in juni vorig jaar in een slijterij aan de Riederlaan in Rotterdam-Zuid.

Het slachtoffer, de 46-jarige Rayonel Gabriel, zou een langlopende ruzie hebben gehad met de twee verdachten. Waar die ruzie over ging is nog altijd niet duidelijk. Volgens een van de verdachten zou Gabriel jaloers op hem zijn geweest. Hij zou één van de verdachten ook meerdere keren hebben bedreigd met een vuurwapen. De schutter zegt dat hij er daarom in juni vanuit ging dat Gabriel deze keer ook een wapen bij zich had. Als tijdens de ruzie een van de verdachten een wapen pakt, vlucht Gabriel naar buiten en later weer naar binnen. Daar wordt zes keer geschoten. Het slachtoffer wordt meerdere keren in de borst geraakt. Geslagen De tweede verdachte had voor de schietpartij het slachtoffer ook geslagen. Ook had hij het vuurwapen doorgeladen, zegt justitie. De officier van justitie vindt dat beide mannen dezelfde straf moeten krijgen voor hun aandeel in de moord op Rayonel Gabriel.



De schietpartij maakte veel los in de directe omgeving van de slijterij. Een paar dagen na de dood van Rayonel Gabriel vindt er een stille tocht plaats. De uitspraak in deze zaak is over twee weken.