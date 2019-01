Feyenoord traint besloten in laatste training voor Klassieker

Feyenoord traint volgende week een dag voor de Klassieker tegen Ajax besloten. Dat besluit is genomen na overleg tussen Feyenoord en de supportersvereniging FSV De Feijenoorder.

Eerder deze week presenteerden de KNVB en alle clubs uit de ere en eerste divisie een brede aanpak om illegaal vuurwerk rondom en tijdens voetbalwedstrijden en overige voetbalevenementen in stadions of trainingscomplexen in de ban te doen. “Ongeorganiseerd vuurwerk door supporters is dus geen optie, ook niet bij een laatste training”, vertelt stadiondirecteur Jan van Merwijk op de officiële website van Feyenoord.



“Georganiseerd vuurwerk is wel een mogelijkheid om extra sfeer te creëren. Alleen is er daarvoor op dit moment onvoldoende draagvlak bij de supporters. Om die reden is de uitkomst dat de laatste training voor de komende Klassieker besloten plaatsvindt op 1908. Het bestuur van de FSV kan zich vinden in dit besluit, nadat we alle opties en dilemma’s uitvoerig met elkaar hebben besproken.”



Van Merwijk, sinds 1 januari vanuit stadion en club verantwoordelijk voor supporterszaken, zegt dat het besluit niets over toekomstige laatste trainingen voor het duel met Ajax. “We blijven met elkaar in gesprek over hoe we een spectaculaire laatste training voor de Klassieker mogelijk kunnen maken. Maar het is duidelijk dat we dan gezamenlijk hele duidelijke afspraken moeten maken en ongeorganiseerd vuurwerk daarbij geen optie is.”