Pluizig babynieuws uit Plaswijckpark: Alpaca geboren

Mooi nieuws uit Plaswijckpark. Daar is donderdag een alpaca geboren. Het alpaca-meisje staat, met een blauw dekje voor de kou, al fier op haar beentjes. Ook vader Chico en moeder Bibi maken het goed.

"Het was nog even spannend donderdagochtend", meldt het park. "Het veulen is het eerste kind van Bibi en ze moest er duidelijk erg aan wennen. Ze stond het veulen niet toe bij haar te drinken."

Dierenverzorgers moesten daarop ingrijpen. "Na een aantal hoognodige flessen en wat tijd is Bibi nu wel gewend aan haar nieuwe rol als mamma en gaat het drinken ook goed."

Naamwedstrijd

Een naam heeft ze nog niet. Daar mogen bezoekers over meedenken . De naam moet beginnen met een G. De komende twee weken kan er worden ingezonden, op 4 februari wordt de naam bekend gemaakt.

Volgens het park hebben alpaca's de meest eigenwijze snoeten van alle dieren in het park. In het geval van deze baby is dat nog niet het geval. Het kersverse meisje is vooral heel snoezig.

Kraambezoek is welkom!