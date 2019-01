Deel dit artikel:













Berover verstandelijke gehandicapte man aangehouden Beroving_Dordtselaan_02

Een 38-jarige man uit Rotterdam is vandaag aangehouden. Hij werd gisteren getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond. De man wordt verdacht van het tot twee keer toe beroven van een verstandelijke gehandicapte man. Dat gebeurde aan de Dordtselaan in Rotterdam Zuid. Tips van kijkers leiden tot de opsporing van de man.