Rotterdam in hoger beroep in rechtszaak Turkse krant

De gemeente Rotterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de Rotterdamse rechtbank vorige week deed in de zaak rond oud-raadslid Turan Yazir (CDA). Die bepaalde dat de Turkse krant Sabah die Yazir in maart 2017 omschreef als oplichter en terreurleider, maar deels hoeft te rectificeren. Weigert de krant te rectificeren dan kost dat Sabah 25 duizend euro.

"Deze uitspraak is vlees noch vis", reageert de raadsgriffier van Rotterdam, Han van Midden. "Of wij krijgen gelijk en alles wat Sabah over Yazir schreef moet worden gerectificeerd, of Sabah krijgt gelijk, Maar met dit verwarrende vonnis kunnen we heel weinig."

De publicaties in de krant begonnen na de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije in maart 2017, toen de Turkse minister Kaya niet welkom was in het Turkse consulaat in Rotterdam. Het toenmalige Rotterdamse raadslid Yazir was er in de krant van beschuldigd mede-aanstichter te zijn van de diplomatieke rel.



Daarop moest hij wegens bedreigingen vier maanden stoppen met zijn raadswerk. "Daarmee is het belang van onze gemeenteraad en de lokale democratie in het geding gekomen", zegt Van Midden. "Dat maakt het een principiële zaak."

Tweede Kamer

De gemeente Rotterdam hoopt met een duidelijke uitspraak van de rechter te zorgen voor jurisprudentie waar ook andere parlementariërs iets aan hebben. Sabah viel vorig jaar ook Tweede Kamerleden aan, nadat zij instemden met het voorstel om het bloedbad onder Armeniërs in het begin van de 20ste eeuw als genocide te bestempelen. "Den Haag kent deze rechtszaak en ik hou ze op de hoogte", zegt Van Midden.

Dit hoger beroep geldt voor de bodemprocedure die Sabah tegen de gemeente Rotterdam is gestart. Eerder won Rotterdam een rechtszaak van Sabah en moest de krant alle beschuldigingen aan het adres van Yazir rectificeren. Omdat de krant dit niet deed moet Sabah 100 duizend euro betalen aan Rotterdam.

