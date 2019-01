Volg Excelsior, Sparta en FC Dordrecht in bomvolle Radio Rijnmond-uitzending

Excelsior hervat vanavond de eredivisie met een uitwedstrijd bij Vitesse. De Kralingers willen in de tweede seizoenshelft minder goals doorlaten en een voorsprong leren vasthouden. Ook Sparta en FC Dordrecht spelen vanavond, maar dan in de Keuken Kampioen Divisie.

Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur en zijn live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop zal in de uitzending het commentaar bij Vitesse-Excelsior op zich nemen.

Sparta neemt het in de tweede speelronde na de winterstop thuis op tegen nummer vijf Roda JC. Als de Rotterdammers winnen, kunnen ze stijgen naar de tweede plek. Dennis Kranenburg is de commentator in Spangen.

FC Dordrecht kan zichzelf vanavond van de laatste plek afspelen tegen Jong AZ. Als Dordrecht in Alkmaar wint, gaat het over de Alkmaarders heen. Sander Verrips doet verslag.

Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijden van onze regionale voetbalclubs.