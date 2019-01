Mini-supermarkt Voedselbank Hoeksche Waard schot in de roos

Voedselbanken uit meerdere plaatsen in het land komen in Oud-Beijerland kijken naar de nieuwe aanpak van de Voedselbank Hoeksche Waard. Daar stapten ze een paar maanden geleden over van het krattensysteem naar de mini-supermarkt. Zowel de vrijwilligers als de klanten zijn enthousiast.

Bij de Voedselbank Hoeksche Waard kun je nu echt met een karretje door de winkel lopen en producten uitkiezen. “Het grote verschil natuurlijk is dat je aan het einde niet langs de kassa hoeft”, vertelt coördinator Henk Stehouwer trots.

Op bordjes bij de artikelen staat aangegeven hoeveel je er maximaal van mag meenemen. Zo wordt ervoor gezorgd dat er voor iedereen genoeg is.

Niet in de rij

Stehouwer: “Het fijnste is nog dat mensen niet meer in de rij hoeven. Daar stonden ze voorheen toch wel met 30-50 man te wachten op hun krat en dat deed me denken het aan het wachten op eten tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Klanten komen nu ook meer verspreid over de week. Bij binnenkomst is het even registreren, een winkelwagentje pakken en shoppen maar. “Heel fijn”, vindt een moeder van vier kinderen. “Je neemt nu ook echt mee wat je nodig hebt. Vroeger zaten er spullen bij die we niet nodig hadden en dat vond ik dan toch zonde.”

Mensen van de voedselbanken in Houten en Middelharnis komen binnenkort in Oud-Beijerland langs om te kijken of ze ook zo kunnen werken. “Ze hoeven natuurlijk niet opnieuw het wiel uit te vinden. Dat hebben wij al gedaan! En we zijn er ook echt een beetje trots op”, aldus Stehouwer.

Drempel lager

De vrijwilligers zien dat de drempel om naar de Voedselbank te gaan wel lager wordt. Meer gezinnen weten de weg naar de Voedselbank te vinden. Vorig jaar hielpen ze in de Hoeksche Waard nog 90 gezinnen. Nu zijn dat er 125.

De Stichting Voedselbank Hoeksche Waard zoekt nog wel naar manieren om mensen te helpen die geen vervoer hebben van en naar Oud-Beijerland.