Werkstraffen geëist tegen verdachte relschoppers Feyenoord

Tegen dertien Feyenoord-supporters zijn werkstraffen geëist voor de rellen in het centrum van Rotterdam op 7 mei 2017. De werkstraffen variëren van 100 tot 200 uur.

Tegen één van de verdachten eiste het Openbaar Ministerie naast een werkstraf van 150 uur ook nog negen dagen celstraf, die had hij echter al uitgezeten. Twee andere verdachten kregen 50 uur voorwaardelijk, naast de eis van 200 en 150 uur werkstraf.

De mannen - allen tussen de 19 en 35 jaar oud - moesten zich verantwoorden voor hun aandeel in de rellen op en nabij de Coolsingel. Die ontstonden nadat Feyenoord het kampioenschap misliep in een wedstrijd tegen Excelsior. Er waren honderd arrestaties. Een week later werd Feyenoord alsnog kampioen.

Vanmorgen werd ook al een taakstraf geëist tegen een politieman die met zijn ME-bus een Feyenoorsupporter aanreed tijdens de rellen.