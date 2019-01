Inbraak brillenzaak Ommoord: veel schade voor kleine buit

De winkel aan de Hesseplaats was vrijdagmorgen één grote puinhoop. Overal lag glas. De buit? 267 euro.

Het was even schrikken toen het personeel van Hans Anders dacht rustig aan de dag te beginnen. De vitrine van de optiekzaak was een grote ravage.

''We hadden geen belletje gekregen over de inbraak. Het was dus een complete verrassing", zegt de filiaalmanager.

De politie werd om drie uur in de nacht gewaarschuwd door een flatbewoner die het breken van het glas had gehoord. Hij zag drie mannen, die naar binnen gingen en vervolgens met hoge snelheid in een auto vertrokken.

De filiaalmanager: ''Ze hebben de kassa leeggehaald. Op de grond lagen nog een paar muntjes. Van de brillen en andere spullen zijn ze afgebleven. Het is heel veel schade voor een kleine buit.''

Vrijdagmiddag ging de winkel weer open.