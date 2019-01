Rotterdamse Agnesschool wint splinternieuw zelfontworpen schoolplein

Dolle vreugde vrijdagmiddag in Rotterdam Ahoy. Het geschreeuw van tientallen schoolkinderen knalt over de InfraTech-beurs. Daar is ook reden toe, want de Agnesschool heeft zojuist een schoolplein ter waarde van 50.000 euro gewonnen.[article:/177331:Basisscholenop Zuid strijden om prijs van vijftigduizend euro]

De Rotterdamse Agnesschool is samen met stadgenoot De Wissel finalist in een bijzondere competitie: ontwerp je eigen duurzame schoolplein. Maandenlang hebben de leerlingen van de twee scholen ontworpen en bedacht. Ze moesten met alles rekening houden, zelfs met het aanvragen van vergunningen.

Uiteindelijk valt het besluit uit in het voordeel van de Agnesschool. Een moeilijke klus, erkent juryvoorzitter Dennis van der Werff. "Ze waren allemaal zo goed. Wat uiteindelijk de doorslag gaf is dat het plan de Agnesschool niet iets verder uitgewerkt is."

De competitie is er niet alleen om een school blij te maken met een nieuw schoolplein. "We hebben dit jaar 53.000 mensen nodig in de infrastructuur. Deze leerlingen hebben nu meegemaakt hoe leuk ons werk is. Ik weet zeker dat ik enkele van hen later nog wel terugzie als collega in het vak."