Vier aanhoudingen in Rotterdam, bewoners applaudisseren

Luid applaus in Rotterdam-West. Donderdagavond vond daar een preventieve fouilleeractie plaats, daarbij werden vier mannen aangehouden. Na de aanhoudingen begonnen de bewoners volgens de politie spontaan te applaudisseren.

Onder meer een theehuis en verschillende horecagelegenheden kregen een bezoekje van de politie. Preventief fouilleren mag in wijken die de burgemeester aanwijst.

Dat gebeurde donderdag in een kroeg in de Watergeusstraat, waar een bezoeker een mes op zak had. In een café op het Burgemeester Meineszplein had iemand te veel hasj op zak, ook op de Nieuwe Binnenweg had een man te veel hasj bij zich. In een theehuis in de Gerrit Jan Mulderstraat had iemand cocaïne op zak.

Alle vier de mannen zijn meegenomen naar het politiebureau.