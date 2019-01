Deel dit artikel:













De temperaturen dalen, de ijskoorts neemt toe Arie de Graaf (rechts): Als het zo door blijft vriezen verwachten we dat de baan volgende week open kan

Schaatsen kunnen we nog niet in regio Rijnmond, maar dat houdt de ijsmeesters van de Kees Verkerk IJsbaan in Puttershoek niet tegen. Zij treffen al de juiste maatregelen om zo snel mogelijk de eerste schaatsers de baan op te kunnen laten.

"Als het zo door blijft vriezen en er niet te veel zon gaat schijnen, verwachten we volgende week donderdag de schaatsbaan te kunnen openen", vertelt Arie de Graaf. "Wij doen dit jaar mee aan de de landelijke wedstrijd om als eerste natuurlijke schaatsbaan 3 centimeter ijs te hebben. Lukt dat ons, dan zouden wij een ijsmarathon mogen organiseren. Dat zou een hele eer zijn!" De ijskoorts zit er dus al goed in bij de heren. Hoe goed, dat zie je in het filmpje hierboven.