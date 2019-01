Demonstratie tegen homofobie bij SGP-kantoor in Rotterdam

Bij het partijkantoor van de SGP in Rotterdam-Zevenkamp hebben honderdvijftig actievoerders zich verzameld voor een protest tegen de Nashville-verklaring. In die verklaring wordt homoseksualiteit afgekeurd.

De demonstratie heeft de naam 'Mannenliefde met Van der Staaij'. De fractieleider uit de Tweede Kamer is een van de ondertekenaars van de verklaring. Ook vele honderden predikanten en andere prominenten hebben zich achter de verklaring geschaard.

"We vonden het belangrijk om een tegengeluid te laten horen", zegt organisator Olaf Kemerink. "We hopen vooral te bereiken dat de SGP inziet dat homofobie meer is dan alleen maar een mening."