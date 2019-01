Het Financieele Dagblad verbreekt banden met omstreden journaliste Ans Boersma

Het Financieele Dagblad heeft vrijdag de samenwerking met journaliste Ans Boersma stopgezet. De journaliste, die jarenlang in Rotterdam op school zat, werd gisteren Turkije uitgezet. Justitie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Daardoor komt ze voor in een terreuronderzoek.

De hoofdredactie heeft "enkele intensieve gesprekken" gevoerd met Boersma. "Daarin heeft ze onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen over haar rol", schrijft de krant.

Valse papieren

Nieuwsuur onthulde donderdag dat ze haar Syrische ex-vriend vermoedelijk heeft voorzien van valse papieren. Daarmee kwam hij naar Nederland en kreeg hij hier asiel. De ex-vriend wordt inmiddels verdacht van lidmaatschap van de terreurorganisatie Al-Nusra.

"Op basis van de gesprekken is de voorlopige conclusie dat Ans Boersma drie keer nalatig is geweest in de informatie die zij aan de hoofdredactie heeft verstrekt", gaat het FD verder.

Zo is meerdere keren gevraagd wat haar beweegredenen waren om als correspondent aan de slag te gaan in Turkije. Daarbij is specifiek gevraagd of een relatie de aanleiding was. Daarop heeft ze meerdere keren 'nee' gezegd.

Teleurgesteld

Ook nadat haar ex-vriend in 2017 in debatcentrum De Balie in Amsterdam werd herkend als mogelijk lid van Al-Nusra, heeft ze de hoofdredactie van het FD niet geïnformeerd. Dat deed ze evenmin na de arrestatie van de man, een jaar later.

De hoofdredactie van het Financieele Dagblad laat weten dat ze diep teleurgesteld is over de nalatigheid van Boersma. Omdat "de vertrouwensrelatie ernstig geschaad is", heeft Boersma vrijdag te horen gekregen dat ze niet meer voor het FD kan werken.