Gouka over Feyenoord in FC Rijnmond: 'Geef jeugd langer de kans'

AD-verslaggever Mikos Gouka pleit er in FC Rijnmond voor dat Feyenoord de eigen jeugd nadrukkelijker aan spelen toe laat komen na de winterstop: "Geef een jongen als Kökcü maar langer de kans. Dan creëer je ook waarde op het veld."

Zijn advies wordt ingegeven door de huidige situatie van Feyenoord in de eredivisie: "Je kunt niet meer hoger en niet meer lager. Ik snap het wel, Ajax komt eraan, die beker is belangrijk, maar er komt een moment dat je tussen wal en schip zit. Dat wordt het moment om eigen jeugd in te passen."

Gouka ging in FC Rijnmond samen met Geert den Ouden, Dennis van Eersel en presentator Etienne Verhoeff ook in op het feit dat Feyenoord en trainer Giovanni van Bronckhorst de gesprekken over eventuele contractverlenging van Van Bronckhorst inmiddels pas halverwege februari heeft gepland.

Uiteraard worden ook de ontwikkelingen bij Excelsior, Sparta en FC Dordrecht besproken in de voetbaltalkshow.

