Maastunnel afgesloten geweest wegens storing Maastunnel

Door een probleem met de verkeerslichten is vrijdagavond de Maastunnel afgesloten geweest. Omrijden kon via de Willemsbrug of Erasmusbrug. Er waren verkeersregelaars ingezet.

Door de afsluiting is het vooral in Rotterdam-Zuid erg druk. Op de wegen van en naar de Erasmusbrug staat het nog steeds muurvast. De Maastunnel is al anderhalf jaar afgesloten vanwege werkzaamheden. Van noord naar zuid is hij sowieso al afgesloten.