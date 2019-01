Hélène Vlog 19: Feyenoord-supporter Gerda fan van Pèlle en Dennis van Eersel

Hélène zocht Feyenoord-supporter in hart en nieren, Gerda, tijdens vlog 19 op. Ze kwam erachter dat Gerda enorm fan is van Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel, maar ook van voormalig Feyenoord-spits Graziano Pèlle.

Gerda hoopt dat Pèlle terugkomt. "Als is het maar op de bank, of bij mij op de bank. Voor vrouwen die een beetje in een midlifecrisis zitten, zoals ik", zegt ze met een knipoog.

Maar er is nog iemand in het hart van Gerda; Dennis van Eersel. "Ik ben niet snel fan van iemand. Want dan moet je wel voor de dag komen, kijk maar naar Pèlle. Ja, Dennis, ik vind hem een heel goede verslaggever.

Als de angst wordt opgejaagd dat de tegenstander voorkomt, dan gaat Dennis op een of andere reden de rust brengen. Dat gevoel heb ik gewoon, dat Dennis ook niet denkt dat het 1-0 gaat worden. Schreeuw die bal erin."

Bekijk hierboven heel de vlog terug!