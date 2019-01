Deel dit artikel:













Waterschap Rivierenland helpt handje bij groei schaatsijs molentocht_cropresize_tmp

Is het dan eindelijk zo ver? Gaan we schaatsen deze winter? Waterschap Rivierenland ziet het in ieder geval rooskleurig in. Het heeft de gemalen in onder meer de Alblasserwaard stilgezet, zodat er volgende week "een mooie ijsvloer" kan ontstaan.

Voor volgende week wordt er de hele week vorst verwacht. De temperaturen komen overdag nauwelijks boven nul en 's nachts gaan ze richting de min tien graden. Ook worden er geen neerslag en wind verwacht. Reden genoeg om de gemalen stil te zetten, aldus het waterschap. Daardoor kan de ijsvloer ongestoord groeien. Ze verwachten dat de eerste schaatsbanen op ondergelopen land volgende week opengaan. Niet alleen voor de schaatsfanaten is dit goed nieuws, ook de muskusrattenvangers zijn blij. Het eerste dunne ijs geldt voor hen als speurijs. De luchtbellen die muskusratten onder water uitademen worden gevangen door het ijs. Daarmee verraden de dieren zichzelf. Muskusratten vormen met hun holen een risico voor onder meer dijken. Daardoor is het belangrijk dat ze gevangen worden.