Bijzondere klus voor berger met spiksplinternieuwe vrachtwagens

Ze bergen auto's, vrachtwagens, campers en bussen. Maar spiksplinternieuwe vrachtwagens met pech, komen ze niet zo vaak tegen bij bergingsbedrijf A.Barendregt. Vrijdagmiddag moesten ze een schip vol met nieuwe vrachtwagens lossen omdat deze het niet meer deden. En uiteraard stonden de kapotte vrachtwagens net vooraan.

De vrachtwagens stonden aan boord van een schip dat vanuit Zweden naar Pernis was gevaren. "En blijkbaar heeft het behoorlijk gestormd onderweg", zegt Arie Barendregt, van de gelijknamige berger. "Want die vrachtwagens staan behoorlijk vastgesjord, maar dat is toch niet helemaal goed gegaan."

Bij meerdere vrachtwagens was de carterpan beschadigd, door losgeschoten sjorkabels. Bij die vrachtwagens liep het oliereservoir leeg. "En dan starten ze niet meer", vervolgt Barendregt.

Hoeveel vrachtwagens er kapot waren, was aanvankelijk niet duidelijk. "Het zouden er heel wat zijn, dus we maakten ons op voor een grote klus", zegt Barendregt. "Maar het waren er uiteindelijk maar twee. Die stonden alleen wel vooraan en blokkeerden de hele boel."

"Ja dit was toch wel een aparte klus. We maken het natuurlijk niet zo vaak mee dat we hele nieuwe wagens moeten wegslepen."