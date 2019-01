Medewerkers kliniek onder druk door slechte werkomstandigheden

Medewerkers van zorginstelling Ipse de Bruggen in Poortugaal zeggen gebukt te gaan onder de slechte werkomstandigheden. Daardoor ontstaan spanningen met cliënten. De directie van de instelling belooft beterschap.

Ipse de Bruggen huurt een deel van het pand van tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. In de afgesloten afdelingen zitten cliënten aan wie onder meer dwangmaatregelen door de rechter zijn opgelegd. Het gaat om bijvoorbeeld om tbs'ers met bijzondere voorwaarden en draaideurcriminelen.

Sinds dat het pand werd betrokken klagen het personeel over stank. ''En de cliënten en wij hebben daar last van. Er zit ook een schimmel. Daar kun je ziek van worden'', zegt één van de medewerkers.

De afgelopen weken steeg de spanning door een aantal nieuwe incidenten. Zo was er bijna brand ontstaan door een kapotte oven. ''Het was dat een cliënt het zag. Anders was de boel in de brand gevlogen."

Deze week ging ook nog eens de cv-ketel kapot. Daardoor zat iedereen twee dagen in de kou en was er geen warm water.

Schaar

De meeste zorgen maken de medewerkers zich over een schaar. Die verdween eerder deze week. Aangezien in februari 2017 een personeelslid van de Kijvelanden met hetzelfde 'wapen' werd doodgestoken, zit de angst er goed in.

''De hele afdeling is ondersteboven gekeerd, maar de schaar is niet gevonden. Ook omdat de cliënten geïrriteerd zijn door al die andere voorvallen, zijn we bang dat het misschien kan escaleren", zegt een personeelslid.

Oplossing

De directie van Ipse de Bruggen herkent de klachten over de stank. Met eigenaar Fivoor (Kijvelanden) worden gesprekken gevoerd over een oplossing. ''Het heeft te maken met een constructiefout in het riool. De symptomen zijn wel bestreden, maar de oorzaak is nog niet weggenomen. Er wordt aan een snelle oplossing gewerkt", schrijft de instelling in een reactie.

De andere zaken noemt de leiding een samenloop van omstandigheden. ''En die worden opgelost. De conclusie dat een en ander leidt tot infecties en een hoogte ziekteverzuim is te voorbarig. Maar het geeft aan dat de medewerkers zich niet prettig voelen. Dat gevoel nemen wij serieus."