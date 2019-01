Excelsior knokt zich twee keer terug, maar verliest bij Vitesse

Excelsior heeft vrijdagavond met 3-2 verloren bij Vitesse. De ploeg van Adrie Poldervaart stond met rust met 2-0 achter, maar kwam via een doelpunt van Marcus Edwards terug in de wedstrijd. Maikel van der Werff maakte er daarna 3-1 van, waarna Jerdy Schouten op knappe wijze nog wel de 3-2 kon scoren.

De wedstrijd begon voor de Kralingers niet erg lekker. Navarone Foor kon in de zesde minuut vrij gemakkelijk door de bekritiseerde verdediging van Excelsior lopen en binnenschieten.

Excelsior kwam na dat doelpunt wel iets beter in de wedstrijd. Het resulteerde uiteindelijk in een doelpunt voor de ploeg van Adrie Poldervaart. Uit een vrije trap kopte Jurgen Mattheij de 1-1 binnen. Maar na tussenkomst van de VAR werd Excelsior tóch in rouw gedompeld. De goal werd afgekeurd.

Tot overmaat van ramp werkte Bryan Linssen een paar minuten later ook nog de 2-0 binnen. Excelsior ging in een paar minuten tijd dus van 1-1 naar 2-0. Ondanks die teleurstelling wisten de Rotterdammers zich in de tweede helft wel te herstellen. Het eerste doelpunt van Tottenham Hotspur-huurling Marcus Edwards betekende de aansluitingstreffer in de 51e minuut. Hij schoot van afstand, met een laag schot, de bal in de rechterhoek.

Maikel van der Werff bracht het verschil daarna weer naar twee uit een vrije trap vanaf rechts. Hij kopte knap binnen. En zo moest Excelsior weer opnieuw beginnen. Twee minuten was het wel weer meteen raak voor Excelsior. Jerdy Schouten haalde van zo'n twintig meter heerlijk uit: 3-2. Het was zijn eerste doelpunt in Kralingse dienst.

In de slotfase bracht trainer Adrie Poldervaart Jurgen Mattheij nog als extra spits, maar dat leverde geen doelpunt meer op.

Scoreverloop Vitesse-Excelsior

6' 1-0 Navarone Foor36' 2-0 Bryan Linssen51' 2-1 Marcus Edwards67' 3-1 Maikel van der Werff69' 3-2 Jerdy Schouten