Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeldzaam puntverlies Sparta tegen effectief Roda JC Sparta

Sparta heeft in de Keuken Kampioen zeldzaam puntverlies geleden op Het Kasteel. De ploeg van Henk Fraser speelde vrijdagavond met 2-2 gelijk tegen Roda JC. Sparta scoorde in de eerste twintig minuten twee keer via Bart Vriends en Mohamed Rayhi, maar Mario Engels zorgde er met twee goals hoogstpersoonlijk voor dat Roda JC een punt overhield aan het duel.

Alle supporters zaten op Het Kasteel nog niet eens op hun plek en de 1-0 lag al in het doel. Bart Vriends liet het publiek in de tweede minuut al juichen. Hij kopte een corner goed binnen. En Sparta zette daarna ook door. Het kreeg veel kansen om de score te verdubbelen. Dat lukte in de 19e minuut daadwerkelijk. De man van de assist van de 1-0, Mohamed Rayhi, scoorde nu zelf de 2-0. De aanvaller schoot de bal stijlvol hoog in het doel. Roda JC kon tot dat moment eigenlijk niks inbrengen tegen de dadendrang van Sparta. Opeens raak

Toch kreeg Roda een kans op de aansluitingstreffer. Mario Engels, die sowieso goed op schot is in de Keuken Kampioen Divisie, had aan die ene kans genoeg en maakte vlak voor rust de 2-1. Na rust was hij weer erg belangrijk voor zijn ploeg. Zo'n vier minuten na de thee zette hij Roda op 2-2. Een donderslag bij heldere hemel. Sparta was constant de betere ploeg, maar Roda bleek ontzettend effectief. Toch kreeg Roda een kans op de aansluitingstreffer. Mario Engels, die sowieso goed op schot is in de Keuken Kampioen Divisie, had aan die ene kans genoeg en maakte vlak voor rust de 2-1. Na rust was hij weer erg belangrijk voor zijn ploeg. Zo'n vier minuten na de thee zette hij Roda op 2-2. Een donderslag bij heldere hemel. Sparta was constant de betere ploeg, maar Roda bleek ontzettend effectief. Gedurende heel de wedstrijd hadden de Limburgers nog een uitblinker. De jonge doelman Radomir Novaković. De Duits-Servische doelman hield er ontzettend veel ballen uit en hield Sparta uiteindelijk van de drie punten af. Ondanks meermaals aandringen van de Spartanen, ging de bal er niet meer in. Voor Sparta betekent het gelijkspel pas het tweede puntverlies in eigen huis. Alleen Jong PSV ging met één punt weg uit Rotterdam-West. Het werd toen 0-0. Scoreverloop Sparta-Roda JC

2' 1-0 Bart Vriends

19' 2-0 Mohamed Rayhi

44' 2-1 Mario Engels

48 2-2 Mario Engels 2' 1-0 Bart Vriends19' 2-0 Mohamed Rayhi44' 2-1 Mario Engels48 2-2 Mario Engels