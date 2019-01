FC Dordrecht wint bij Jong AZ en is hekkensluiter af

FC Dordrecht is van de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie af. De ploeg van trainer Claudio Braga won met 0-1 bij Jong AZ en gaat daardoor over de Alkmaarders heen. Renny Smith scoorde voor de Schapenkoppen. Vorige week maakte hij ook al een doelpunt voor 'Dordt'.

De beginfase was voor FC Dordrecht. De eerste schotkans was voor Thomas Schalekamp, maar zijn inzet trof geen doel. Ook Oussama Zamouri probeerde het in de eerste tien minuten, maar hij schoot naast.

Schalekamp kreeg snel daarna weer een grote kans. Oog in oog met de doelman van Jong AZ kreeg hij de bal echter niet in de touwen. Mede daarom was de ruststand: 0-0.

Na rust kreeg Dordrecht opnieuw een aantal goede kansen. Maarten Peijnenburg kopte snel na rust naast en Jeremy Cijntje produceerde een goed schot.

Maar het was pas raak in de 79e minuut. Renny Smith, die vorige week ook scoorde, kopte binnen na een voorzet van Thijs Timmermans. Die voorsprong kon Dordrecht vervolgens vasthouden, waardoor het van de laatste plek af is. Jong AZ is nu hekkensluiter.

Scoreverloop

79' 0-1 Renny Smith