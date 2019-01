Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Poldervaart gefrustreerd over arbitrage: 'Alles tegen het juiste daglicht houden' Adrie Poldervaart geeft aanwijzingen aan zijn ploeg. Foto: ANP

Excelsior verloor vrijdagavond met 3-2 van Vitesse. Het knokte zich twee keer terug in de wedstrijd, maar het bleek niet genoeg voor een resultaat. Een opmerkelijk moment was de afgekeurde goal van Jurgen Mattheij in de 34e minuut. De VAR greep in en de goal werd teruggedraaid.

"Ik ben net bij de scheidsrechters geweest en die hebben mij keurig te woord gestaan", zegt Poldervaart tegen RTV Rijnmond. "Dat was een zeer vriendelijk gesprek. Daar hebben zij het uitgelegd. Ze begrijpen dat het extra pijn doet omdat daarna meteen de 2-0 viel, dus dat is cumulatief. Maar bij die 2-0 gaat het nodige aan vooraf. De corner die we tegen krijgen is al discutabel, dan het hangen van Linssen op Fortes met zijn linkerarm. Dat wordt wel allemaal niet afgekeurd, maar deze dingen wel. Maar goed, als we dan volgens de letteren van de wet moeten fluiten, dan moeten we alles wel tegen het juiste daglicht houden." Beluister hierboven heel het gesprek met Adrie Poldervaart. Daar gaat hij met Sinclair Bischop verder in op de wedstrijd tegen Vitesse.