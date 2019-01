Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (13) neemt nepvuurwapen mee naar school Balletjespistool

Een 13-jarige jongen is vrijdag opgepakt omdat hij een nepvuurwapen had meegenomen naar school. Het bleek te gaan om een balletjespistool, zegt de politie op Facebook. Om welke school het gaat is niet bekend.

Omdat ook nepvuurwapens verboden zijn, is het wapen in beslag genomen. De 13-jarige jongen is doorgestuurd naar Bureau Halt. Er wordt ook hulpverlening opgestart.