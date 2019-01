Henk Fraser boos na Sparta-Roda JC (2-2): 'Ik wilde zo'n magneetbord kapot slaan'

Sparta heeft vrijdagavond twee punten verspeeld tegen Roda JC. De ploeg van Henk Fraser leidde na twintig minuten al met 2-0, maar gaf die voorsprong uit handen. Fraser is na het gelijkspel boos.

"Deze wedstrijd irriteert me in verhouding nog meer dan Helmond-uit", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond. "Hier was je de eerste 40 minuten heer en meester en dat had je absoluut door kunnen trekken. Maar door je eigen arrogantie bijna, kom je in de problemen."

Fraser is nog het meest boos op zijn ervaren spelers. "Ik ga geen namen noemen. Maar het draait om volwassenheid. En volwassenheid is niet altijd per definitie leeftijd. Want als ik vanavond kijk, is onze beste man Laros (Duarte, red.), wederom. Die speelt frivool, maar weet dondersgoed waar je de bal niet kan verliezen."

Fraser gaat met een slecht gevoel het weekend in. "Ik ben super gefrustreerd. Ik wilde sinds tijden weer zo'n magneetbord kapot slaan. Dat geeft wel iets aan. Dat wil niet zeggen dat ik niet heel tevreden ben over de eerste 40 minuten. Daar ga ik misschien later van genieten."

Bekijk hierboven heel het interview met Fraser.