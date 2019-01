Deel dit artikel:













Babyknuffelaar Ikazia Ziekenhuis: 'Het fysieke contact met de baby, dat doe ik graag'

De 25 vrijwilligers van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam leggen hun hart en ziel in het kroelen van baby's. RTV Rijnmond ging op bezoek in het ziekenhuis en hoorde van een van hen hoe dankbaar het vrijwilligerswerk is.

"Ik ben getipt door iemand die zeker wist dat dit wat voor mij was en zodoende heb ik gesolliciteerd", zegt Hanneke van der Linden, in het dagelijks leven onderwijsassistent op een middelbare school en moeder van vijf jongens. De vrijwilligers van KroelCARE kunnen de (onrustige) baby kroelen, dragen of wiegen op de arm of in een draagdoek. Ook kunnen zij de baby voeden of verschonen. Alles is er volgens het ziekenhuis op gericht om spanning, stress en pijn bij het kind te verminderen. Het kan een kindje zijn dat wacht op een pleegzorggezin, tot een kindje wat te vroeg geboren is en wat extra aandacht nodig heeft. Het kroelen door de vrijwilligers wordt volledig afgestemd met de ouders, betrokken specialisten en zorgverleners. Er is uit veiligheidsoverwegingen geen direct huidcontact. Voor Hanneke van der Linden is het het beste werk van de wereld. "Het fysieke contact met de baby. Voor m'n gevoel kan ik dat er gewoon echt inleggen als ik ze beet heb, aanraak en geruststel als ze huilen of pijn hebben. Dat doe ik graag." Lees ook: Ikazia Ziekenhuis roept babyknuffelaars in het leven