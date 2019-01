Deel dit artikel:













Duikers zoeken naar drenkeling in Nieuwe Maas Foto: MediaTV

De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met duikers gezocht in de Nieuwe Maas in Rotterdam. Er was gezien dat iemand in het water lag.

Hulpverleners werden naar de Feijenoordkade gestuurd om bij de zoekactie te assisteren. De veiligheidsregio hield er rekening mee dat iemand van de kade in het water was gevallen of van een afgemeerd binnenvaartschip. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd. De duikers hebben het water rond het schip afgezocht. Ook een boot van het Havenbedrijf Rotterdam deed mee aan de zoekactie. Halverwege de nacht werd de operatie beëindigd. Er is niemand aangetroffen.