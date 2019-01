Racoon en DI-RECT hoofdacts op Live at Wantij

De organisatie van popfestival Live at Wantij in Dordrecht heeft de line-up van artiesten bekendgemaakt. Racoon, DI-RECT, Nielson en Wulf zijn op vrijdag 14 juni te zien in het Wantijpark.

Voor de Dordtse zanger Nielson is Live at Wantij een thuiswedstrijd. Na de eerste editie in 2017 is hij er dit jaar weer bij om voor zijn stadsgenoten op te treden.

Nielson werd bekend door zijn deelname aan de talentenjacht ‘De beste singer-songwriter van Nederland’ in 2012. Hij won het programma niet, maar scoorde wel een hit met zijn zelfgeschreven nummer ‘Beauty & de brains’.

Racoon kan leunen op een lange reeks hits, zoals ‘Love You More’, ‘No Mercy’, ‘Brick By Brick’ en het Nederlandstalige ‘Oceaan’. Het is de eerste keer sinds 2005 dat Racoon weer in Dordrecht staat. DI-RECT staat al ruim vijftien jaar aan de Nederlandse top.

Live at Wantij vindt dit jaar voor de derde keer plaats. Dennis Weening presenteert het festival. De verkoop van de in totaal negenduizend kaartjes begint op 25 januari.