Politiek010: Den Haag kijkt mee naar zaak Turan Yazir

In Politiek010 deze week meer over de rechtszaak van de gemeente Rotterdam tegen de Turkse krant Sabah. Vrijdag besloot Rotterdam in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak die de Rotterdamse rechtbank vorige week deed in de zaak rond oud-raadslid Turan Yazir (CDA). Die bepaalde dat de Turkse krant Sabah die Yazir in maart 2017 omschreef als oplichter en terreurleider, maar deels hoeft te rectificeren.

De krant hoeft niet te rectificeren dat Yazir een terroristenleider zou zijn, maar wel dat hij de Nederlandse politie informatie zou doorspelen. "Daarmee is het een verwarrende uitspraak. Het is vlees noch vis", zegt raadsgriffier Han van Midden. "Het willens en wetens iemand beschadigen vanuit een buitenlandse mogendheid, via een journalistiek medium is ontoelaatbaar."

De publicaties in de krant begonnen na de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije in maart 2017, toen de Turkse minister Kaya niet welkom was in het Turkse consulaat in Rotterdam. Het toenmalige Rotterdamse raadslid Yazir werd er in de krant van beschuldigd mede-aanstichter te zijn van de diplomatieke rel. Daarop moest hij wegens bedreigingen vier maanden stoppen met zijn raadswerk.

Jurisprudentie

De gemeenteraad besloot mede tot een hoger beroep omdat een heldere uitspraak noodzakelijk is voor jurisprudentie. "Deze zaak is uniek in Nederland, nooit eerder daagde een gemeenteraad een krant voor de rechter", zegt Van Midden. Als Rotterdam geheel in het gelijk wordt gesteld kan dat ook veel opleveren voor andere politici.

Sabah viel vorig jaar ook Tweede Kamerleden aan, nadat zij instemden met het voorstel om het bloedbad onder Armeniërs in het begin van de 20ste eeuw als genocide te bestempelen . "Den Haag kent deze rechtszaak en ik hou ze op de hoogte", zegt Van Midden. Met de jurisprudentie uit de Rotterdamse zaak, zouden dus later ook andere politici hun voordeel kunnen doen.

Reclamefolders

Verder in Politiek010 aandacht voor de Ja/Ja sticker die wethouder Bonte wil introduceren in zijn strijd tegen afval. Door reclamefolders te weren, behalve bij mensen die expliciet aangeven ze te willen ontvangen kan de stad volgens hem 3 kilo aan papierafval besparen.

Politiek010 is zaterdag om 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk half uur herhaald.