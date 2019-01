Beversporen zoeken in de Biesbosch

De winter is de beste tijd om beversporen te zoeken. Dat zei boswachter Thomas van der Es zaterdag in Chris Natuurlijk, het natuurprogramma op Radio Rijnmond.

Bevers gaan niet in winterslaap, maar wat doen bevers dan als het écht koud is en het water dichtvriest? Chris Natuurlijk ging op pad door de Biesbosch met boswachter Thomas van der Es.

"Het is zeker de tijd om ze te vinden. Er is ook veel activiteit. Het is nu rustig in de Biesbosch en noodgedwongen moeten bevers wel eens op pad omdat huin burcht bijvoorbeeld volgelopen is met hoog rivierwater", zegt Van der Es. "Je ziet veel aangevreten boomstammen en dat zie je in de zomer eigenlijk niet."

