Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lichaam geborgen uit water Koningshaven Foto: MediaTV

Uit het water van de Koningshaven in Rotterdam is zaterdagmiddag het lichaam van een man geborgen. Het gaat volgens de veiligheidsregio vermoedelijk om het slachtoffer dat vrijdagavond in het water werd gezien bij de Feijenoordkade.

Iemand zag het lichaam drijven bij het Noordereiland en waarschuwde de hulpdiensten. Die hebben het lichaam aan het begin van de middag uit het water gehaald. Tientallen mensen bekeken de bergingsoperatie vanaf de Koninginnebrug. Onder hen waren ook ouders met kleine kinderen. De politie heeft het publiek gevraagd weg te gaan. De identiteit en doodsoorzaak van de man zijn nog niet bekend. Vrijdagavond zagen mensen al iemand in het water liggen ter hoogte van de Feijenoordkade. Daarop werd een grote zoekactie op touw gezet. Duikers van de brandweer zochten het water rond een binnenvaartschip af en ook werd een boot van het Havenbedrijf Rotterdam ingezet. Een uur later werd de zoekactie afgebroken omdat er niemand gevonden was.

Lees ook: Duikers zoeken naar drenkeling in Nieuwe Maas