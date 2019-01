Waarom zijn frambozen zo prijzig?

DJ Okkie deed Cover en Origineel vanuit Groningen, Marco Nijmeijer was te gast als dichter en we hadden vragen over van alles, van toetsenborden tot Bijbelse teksten. Dit was Vraag het de Bieb van 19 januari.





Is dat geen televisieprogramma?

Mevrouw Bijtenhoorn uit Maassluis belde om te vragen: Waar komt de uitdrukking 'Blauw Bloed' vandaan?

The digital age

Gerard v/d Velden uit Hillegersberg had maar liefst drie vragen, en allemaal over het toetsenbord van de computer: Waarom zit er geen 'half' teken op je toetsenbord? Waarom zit het Euro teken verscholen? En waarom zit er geen munteenheid van verschillende landen op het toetsenbord?

Suit up!

Maan Bergkamp uit Rotterdam vroeg: Waarom wordt een jasje of colbertje als sjieker of netter gezien dan een trui? Is dat altijd zo geweest? En waar komt het vandaan?

Framboos om de prijs?

Stijn van Wegen vroeg zich af waarom frambozen altijd zo duur zijn.

Zit eens stil!

Collega Thijs Anchelon merkt dat hij altijd rondjes gaat lopen als hij aan het bellen is. Zijn er meer mensen die dit doen? En wat is de verklaring hiervoor?

Slow Brexit

Richard Rietdijk haakt in op de Brexit: Engeland verwijdert zich letterlijk van het Europese vasteland doordat de kustlijn afslijt door afkalving. In hoeverre zal Engeland zich letterlijk verwijderen van Europa per jaar? Ik heb wel eens vernomen dat dat 4 tot 5 cm per jaar kan zijn. En vraag 2 is dan: doordat er dan meer water door het kanaal gaat, wat heeft dat voor gevolgen voor de temperatuur van het water?

Vertraging op de lijn

Janny Kok heeft op diverse plekken in huis radio's staan. In mijn werkkamertje op de 1e verdieping en de radio in de keuken op de begane grond lopen de programma's synchroon, maar er is een paar seconde verschil in ontvangst in de slaapkamer naast mijn werkkamer.een vraag over haar radio: Hoe komt dat?

Zoektocht

Nelson schoof aan in de Bibliotheek met een Bijbelse vraag: Waar staan de boom van het leven en de boom van kennis over goed en kwaad uit Genesis?

