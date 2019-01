Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tour de Bieb: Maakplaats010

De Centrale Bibliotheek is allang niet meer de plek waar je alleen voor boeken en cd’s naar toe gaat. De bibliotheek vernieuwt constant. Zo is vorige week Maakplaats010 geopend. Je kunt er met allerlei moderne dingen aan de slag om iets te maken: van 3D-printers tot borduurmachines en robots. Verslaggever Sofie Dorleijn ging een kijkje nemen om te zien wat er zoal in elkaar geknutseld wordt.