Feyenoord hervat zaterdagavond de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle. De Rotterdammers hebben het traditioneel vaak lastig tijdens het eerste duel na de winterstop, maar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt 2019 goed te starten. Uiteraard is RTV Rijnmond bij deze confrontatie aanwezig.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van PEC Zwolle-Feyenoord, dat om 19:45 uur start. De radio-uitzending begint om 19:00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg. In Zwolle zijn Sinclair Bischop en Dennis van Eersel de radiocommentatoren. Antoine van der Linden, oud-Spartaan, is onze analist. Radio Rijnmond Sport duurt tot 22:00 uur.

LIVE: PEC Zwolle-Feyenoord 1-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson