Luiten op het podium in Abu Dhabi Joost Luiten

Joost Luiten is het seizoen begonnen met een podiumplaats. De Rotterdamse golfer steeg zaterdag met een vloeiende slotronde naar de derde plaats in het Abu Dhabi Championship. Zijn score van 65, zeven onder par, was de beste van de dag.

Luiten (33) zal na dit weekeinde terugkeren in de top 100 van de wereldranglijst. Hij incasseert waarschijnlijk zijn hoogste prijzengeld ooit. Dat bedrag ligt rond de 350.000 euro. De jackpot van rond de 900.000 euro was voor de Ierse winnaar Shane Lowry, die na een slotronde van 71 slagen uitkwam op 270 slagen, 18 onder par en drie minder dan Luiten.