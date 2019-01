PEC Zwolle-speler Hamer kijkt uit naar weerzien met Feyenoord

Voor Gustavo Hamer is het duel tussen PEC Zwolle en Feyenoord van aanstaande zaterdag erg speciaal. De middenvelder genoot zijn opleiding bij de Rotterdammers, maar draagt nu het blauw-wit van PEC. Zijn club kan momenteel de punten hard gebruiken, want PEC Zwolle strijdt tegen degradatie.

Hamer traint weer mee bij PEC Zwolle na een blessure. Daardoor raakte hij zijn basisplaats kwijt. Ondertussen is ook trainer John van 't Schip, die Hamer naar de Zwollenaren haalde, vervangen door Jaap Stam. "Ik voel me goed. Nu moet ik het aan deze nieuwe trainer laten zien. Nieuwe ronde, nieuwe kansen om basisspeler te worden", aldus de vastberaden Hamer.

Op Varkenoord gold Hamer lange tijd als één van de grootste talenten. Een doorbraak bij Feyenoord bleef uit. "Maar ik heb nog veel met de club. Feyenoord zit nog altijd in mijn hart. Ik spreek sommige gasten nog." Ondanks die clubliefde, wil Hamer dolgraag van Feyenoord winnen. "Zeker in de situatie waarin we nu staan. Elk punt is welkom."

Kijk hierboven naar de volledige reportage over Gustavo Hamer tijdens het trainingskamp van PEC Zwolle in Spanje. Daarin komt ook Jaap Stam aan het woord.